Le previsioni meteo per domani, lunedì 31 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

L’ultimo giorno di agosto farà di nuovo brutto tempo dalle Alpi alla Campania e al Nord si abbasseranno le temperature. In particolare al mattino il cielo sarà coperto, soprattutto a ridosso delle aree montuose, in tutto il centro-nord e nel pomeriggio ci saranno rovesci e temporali. In serata le cose miglioreranno un po’ dappertutto, tranne che sulle coste adriatiche e nel Triveneto. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso anche nel nord della Puglia e sulle coste tirreniche siciliane, e potrebbero esserci rovesci anche nel sud della Calabria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.