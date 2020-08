Le previsioni meteo per domani, domenica 30 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Domenica continuerà a fare brutto tempo in gran parte del nord e del centro Italia. Ci saranno forti temporali specialmente sulle aree alpine e prealpine e in Toscana, al mattino. Nel pomeriggio le cose miglioreranno e in serata il cielo dovrebbe tornare sereno. In Sardegna invece ci saranno temporali e rovesci nella seconda parte della giornata, mentre al sud e in Sicilia le condizioni meteorologiche saranno più stabili; solo in Campania e Molise, nel corso di domenica, aumenterà la nuvolosità.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.

