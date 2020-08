I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 29 agosto

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.444 nuovi casi di contagio da coronavirus, ha comunicato la Protezione Civile, e un nuovo decesso. Le persone attualmente ricoverate sono 1.167, undici in meno di ieri, e quelle in terapia intensiva sono 79, cinque in più. Quello di oggi è il record dall’inizio dell’epidemia per quanto riguarda i tamponi di cui è stato comunicato il risultato: 99.108, di cui 64.294 a persone che finora non erano state testate. Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia è di 266.853, quello dei decessi 35.473.

Il maggior numero di contagi oggi è stato registrato in Lombardia (289). Seguono Campania (188), Lazio (171), Veneto (151) ed Emilia-Romagna (149), il minimo in Molise (2) e Valle d’Aosta (4)) Non ci sono regioni oggi senza nuovi casi di contagio registrati. Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (144), Milano (133), Roma (131), Torino (53), Treviso (46), Brescia (44), Forli-Cesena (37) e Sassari (30).