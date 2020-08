Giulio Ferrara si è dimesso dalla presidenza dell’azienda di trasporti della Basilicata

Giulio Ferrara si è dimesso dalla carica di presidente del Cotrab, il consorzio di trasporto pubblico della Basilicata. Ferrara ha deciso di dimettersi in seguito alle polemiche per il suo reintegro alla guida dell’azienda, dopo che era stato condannato con sentenza definitiva per violenza sessuale ai danni di una lavoratrice della stessa azienda. Le dimissioni sono state annunciate da Ferrara e confermate dall’assessora ai Trasporti della Basilicata, Donatella Merra, che ha detto all’Ansa di aver ricevuto «informalmente» il 28 agosto la lettera scritta da Ferrara al collegio sindacale del Cotrab.

La rielezione di Ferrara alla presidenza dell’azienda di trasporti era stata criticata dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e da diverse organizzazioni che avevano raccolto decine di migliaia di firme per chiederne le dimissioni.