Le previsioni meteo per domani, giovedì 27 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà un’altra bella giornata in tutto il paese. La mattina il cielo sarà nuvoloso nelle regioni del Nord, nella Toscana settentrionale, nel Lazio meridionale, in Molise e in Puglia, e ci sarà rischio di pioggia in Liguria. Nel pomeriggio tornerà il sole in tutto il paese.

Le temperature massime aumenteranno in Liguria, Toscana, Umbria, nelle regioni adriatiche centromeridionali, in Basilicata, nella Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. Diminuiranno sulla Pianura Padana e lungo le coste del Lazioe e della Campania, invece non cambieranno nel resto del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.