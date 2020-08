Le previsioni meteo per domani, martedì 25 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà una bella giornata in tutto il paese a eccezione di Puglia e Molise, dove soprattutto la mattina ci saranno piogge e temporali. La mattina il cielo sarà nuvoloso in Liguria, Emilia-Romagna, nelle Marche, in Basilicata e Campania. Nel pomeriggio il tempo migliorerà più ovunque tranne nella Puglia meridionale, dove continuerà a piovere, e smetterà durante la sera.

Le temperature massime diminuiranno in Puglia, Basilicata, nelle aree costiere ioniche della Calabria, nella Sicilia tirrenica, lungo le coste orientali della Sardegna e le aree costiere di Abruzzo e Molise. Aumenteranno nel resto del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.