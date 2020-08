Video e foto degli allagamenti in Veneto

Pioggia e grandine hanno fatto grossi danni in molte città, in alcune strade di Verona l'acqua è arrivata a un metro e mezzo di altezza

Domenica 23 agosto forti temporali e grandinate hanno causato gravi allagamenti in Veneto e in particolare nelle province di Verona, Vicenza e Padova. La città più colpita è stata Verona dove in alcune strade, tra cui il Lungo Adige San Giorgio e la vicina via Sant’Alessio, l’acqua ha superato il metro e mezzo di altezza, sommergendo diverse automobili; altre strade sono state coperte dalla grandine. Secondo i vigili del fuoco sono stati abbattuti almeno 500 alberi.

Centro di Verona. 23 agosto 2020. pic.twitter.com/lQIjDlItkq — ???????? IL BUON SENSO ???????? (@Moixus1970) August 23, 2020

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato lo stato di crisi per Verona e altri comuni della provincia. Il maltempo ha colpito anche la provincia di Vicenza con forti raffiche di vento e grandinate anche nella zona dei vigneti della Valpolicella, danneggiandone alcuni. Ci sono stati allagamenti e alberi sradicati dal vento anche nei comuni di Thiene, Pojana Maggiore, Torri di Quartesolo, Orgiano, Zane’, Altavilla, Piovene Rocchette e Costabissara.

???? Ho firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti ieri sera dal maltempo che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole, e ai privati. pic.twitter.com/btbIUvwWBV — Luca Zaia (@zaiapresidente) August 24, 2020

Questa è via XX Settembre a Verona, vicino a casa mia e all’università. Sono senza parole. Devastata. pic.twitter.com/9diRUTaQ4y — Clarissa Dalloway (@risfiorire) August 23, 2020

Nella bella #Verona s’apre la nostra scena, dove fra due fronti atmosferici di opposte temperature s’arriva a una novella lotta [Scusa Shakespeare] ????️ Via WhatsApp pic.twitter.com/gfVBFukzwH — Terra (@Terra_Pianeta) August 23, 2020

Nella provincia di Padova vento molto forte e piogge intense hanno causato danni a Pernumia, Villafranca Padovana, San Pietro in Gu, Carmignano del Brenta, Fontaniva, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Limena, Gazzo, Saletto Euganeo. Nel capoluogo ci sono stati allagamenti in Via dei Colli. A Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, la strada statale 51 «di Alemagna» è stata chiusa in entrambe le direzioni per una frana.

Qui tra piante e antigrandine ci sono milioni di euro di danni. #Verona pic.twitter.com/N2dFE63MtN — Blitz (@Gabry0211) August 23, 2020

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha scritto su Facebook: «Su Verona in dieci minuti si è abbattuto qualcosa come l’equivalente della tempesta Vaia. Mai vista una furia del genere. Vento, acqua e grandine di proporzioni straordinarie hanno ridotto la città come un campo di battaglia. Tantissimi danni pubblici e privati».