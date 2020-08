Le previsioni meteo per domani, lunedì 24 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, anche nella giornata di domani, lunedì 24 agosto, il tempo in Italia rimarrà variabile, perlopiù diviso tra addensamenti nuvolosi, piogge e temporali in diverse zone del Nord e del Centro e cielo sereno o al massimo coperto al Sud e nelle isole, ad eccezione delle piogge previste in serata tra Campania, Molise e Puglia. Nella notte, tuttavia, il tempo dovrebbe tornare sereno in gran parte del paese.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.