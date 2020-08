Le previsioni meteo per domani, domenica 16 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani, domenica 16 agosto, dicono che sarà una bella giornata, ma non per il Nord Italia.

A Nord la mattina comincerà con il cielo nuvoloso quasi ovunque. La giornata proseguirà allo stesso modo, con qualche pioggia sparsa e qualche temporale sulle Alpi occidentali. In serata andrà un po’ meglio, soprattutto per l’Emilia-Romagna. Al Centro e in Sardegna il tempo sarà sempre bello, a parte qualche velatura passeggera, e lo stesso succederà al Sud e in Sicilia.

Le temperature minime saranno in aumento sulla Pianura Padana, in Sardegna e in Sicilia. In diminuzione nelle Marche, sulle coste abruzzesi, in Basilicata e in Puglia.

Le massime saranno in aumento in Emilia-Romagna, nelle Marche e nella parte tirrenica di Calabria e Sicilia. Saranno invece in calo in Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.