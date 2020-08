Le previsioni meteo per domani, giovedì 13 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà una giornata nuvolosa e a tratti piovosa al Nord, e di bel tempo con qualche eccezione di cielo nuvoloso nel Centro e al Sud.

La mattina il cielo sarà nuvoloso in tutte le regioni del Nord, nella Toscana e Sardegna settentrionali, nel Lazio e nelle Marche interni e in Molise. Ci saranno piogge e temporali mattutini nella Valle d’Aosta, nel Piemonte e nella Lombardia settentrionali e in Trentino-Alto Adige.

Nel pomeriggio tornerà il bel tempo in tutte le regioni del Centro e del Sud e in Emilia-Romagna, mentre le piogge della mattina si estenderanno a tutto il Piemonte e al Veneto settentrionale. In serata continuerà a piovere solo in provincia di Cuneo e nel Trentino-Alto Adige, durante la notte pioverà nella Venezia Giulia.

Le temperature massime aumenteranno nelle regioni centrorientali del Nord, in quelle adriatiche, ioniche e nelle isole. Diminuiranno nelle aree alpine centroccidentali, nel Piemonte e nella Lombardia occidentali e resteranno stazionarie nel resto del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.