Dov’è il nitrato d’ammonio in Italia

Viene usato in 35 stabilimenti industriali in dieci regioni, ma complessivamente è quasi tutto in Sicilia

L’enorme esplosione avvenuta a Beirut il 4 agosto ha fatto riparlare del nitrato d’ammonio e di dove e come viene stoccato. Non è la prima volta che se ne discute: dopo che nel settembre del 2001 era esploso un deposito di nitrato d’ammonio a Tolosa, in Francia, causando la morte di 29 persone e il ferimento di più di duemila, l’Unione Europea aveva introdotto una direttiva sul suo stoccaggio e su quello di altre sostanze pericolose. Anche per questo in Italia ci sono rigide regole su come il nitrato d’ammonio deve essere conservato e per quanto tempo, e le autorità devono essere tenute informate sugli stabilimenti dove viene usato e in quale quantità.

Cos’è il nitrato d’ammonio

È un composto chimico che contiene azoto (da cui nitrato), idrogeno e ossigeno. Per la precisione è il sale dell’ammoniaca con l’acido nitrico. Viene usato principalmente come fertilizzante, ma anche per produrre il ghiaccio istantaneo, e nella maggior parte dei casi è abbastanza economico da produrre. Un certo tipo di nitrato d’ammonio è un componente fondamentale di un esplosivo industriale usato nelle miniere, nelle cave e nelle costruzioni civili. Di per sé però non è considerato particolarmente volatile o pericoloso: essendo chimicamente stabile, non può bruciare da solo. Tuttavia se non viene stoccato nel modo giusto rischia di causare grandi esplosioni: sopra una certa temperatura rilascia sostanze gassose, gli ossidi di azoto, che possono portare a uno scoppio.

Attualmente la legislazione italiana distingue quattro diversi tipi di sostanze contenenti nitrato d’ammonio, a seconda della quantità di azoto presente in ognuna, che varia a seconda dell’uso che si fa delle sostanze. Per ognuna esistono delle quantità minime e massime per cui valgono le regole sullo stoccaggio e il controllo di sostanze pericolose.

Dove si trova il nitrato d’ammonio in Italia

Il più recente rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che renda conto della presenza di nitrato d’ammonio e altre sostanze pericolose usate nell’industria in Italia risale al 2013. Il Post ha chiesto all’ISPRA se i dati del rapporto possano ancora ritenersi significativi e l’Istituto ha fatto una rielaborazione che possa dare un’idea della situazione attuale. Secondo questa rielaborazione, in Italia sono presenti 35 stabilimenti dove viene usato il nitrato d’ammonio: si trovano in dieci regioni. Da quella con più stabilimenti a quella con meno, sono: Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia e Puglia.

Quasi tutti gli stabilimenti che usano il nitrato d’ammonio in Italia ne tengono in quantità molto inferiore alle quasi tremila tonnellate che si trovavano nel porto di Beirut. In 25 dei 35 stabilimenti totali, il quantitativo massimo di nitrato d’ammonio presente è inferiore alle 100 tonnellate. Ci sono poi 7 stabilimenti dove il quantitativo massimo è di 200 tonnellate, uno dove il quantitativo massimo è 1.000, un altro dove è 2.000 e infine uno dove possono esserci anche più di 10mila tonnellate. Secondo i dati dell’ISPRA, in totale in Italia sono presenti circa 49.600 tonnellate di nitrato di ammonio: di queste 36.200 sono contenute in fertilizzanti in grado di autodecomporsi. Solo 155 tonnellate sono contenute in esplosivi o vengono usate per la produzione di esplosivi.

– Leggi anche: Cosa ci faceva tutto quel nitrato di ammonio al porto di Beirut

L’ISPRA ha fornito anche dei dati sulla distribuzione regionale del nitrato d’ammonio per quantità. La regione dove si trova il maggior quantitativo di nitrato d’ammonio in assoluto è la Sicilia, dove in soli due stabilimenti ci sono più di 43mila tonnellate. La seconda regione per quantitativo di nitrato d’ammonio è l’Emilia-Romagna, dove è molto sviluppata l’industria dei fertilizzanti agricoli: ci sono più di quattromila tonnellate, distribuite in cinque stabilimenti. In tutte le altre regioni ci sono meno di 500 tonnellate. In particolare in Lombardia, la regione con il maggior numero di stabilimenti (11), sono 432 le tonnellate di nitrato d’ammonio presenti.

Oltre a dover segnalare l’uso e lo stoccaggio di sostanze contenenti il nitrato d’ammonio, le aziende italiane sono anche tenute ad avvisare le autorità di transazioni commerciali sospette, le sparizioni o furti significativi: è una regola introdotta nel 2012 con una direttiva dell’Unione Europea. Lo scopo della direttiva, pensata per via degli attentati terroristici avvenuti nel decennio precedente alla sua emanazione, è evitare che il nitrato d’ammonio e altre sostanze pericolose possano essere utilizzate per produrre illecitamente esplosivi.

– Leggi anche: Il governo del Libano si è dimesso