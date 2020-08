Le previsioni meteo per domani, mercoledì 12 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà un’altra giornata nuvolosa e a tratti piovosa al Nord, e di bel tempo nel Centro e al Sud.

Il cielo sarà nuvoloso fin dalla mattina in tutte le regioni del Nord e nelle Marche. Ci saranno temporali mattutini nella provincia di Torino e in quelle di Belluno e Treviso, e pioverà nella provincia di Bolzano. Nel pomeriggio smetterà di piovere in provincia di Torino, comincerà invece in tutta la Venezia Giulia, in Trentino, nel Veneto settentrionale, in corrispondenza dell’Appennino tosco-emiliano e di quello abruzzese. In serata e durante la notte smetterà di piovere ovunque tranne nella Venezia Giulia e in Trentino.

Le temperature massime aumenteranno sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, sulle aree appenniniche, nelle regioni ioniche e nelle isole maggiori. Resteranno stazionarie nel resto del paese.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.