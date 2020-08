Le previsioni meteo per domani, domenica 9 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Dopo giorni di radicale ingiustizia meteorologica, finalmente domani il bel tempo sarà distribuito un po’ più equamente sulla penisola.

Al mattino ci sarà qualche nuvola su Puglia, Basilicata e Calabria, e qualche temporale nel nordest della Sicilia. Anche in Trentino e Veneto il cielo sarà a tratti nuvoloso. In tutte le altre regioni la giornata comincerà con il sole.

Nel pomeriggio, al Nord si stabilizzerà il bel tempo ovunque, mentre ci sarà qualche pioggia sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo e sulla Basilicata, con il cielo ancora leggermente nuvoloso nel sud del Lazio, in Campania, in Puglia, in Calabria e in Sardegna.

Di sera, si rasserenerà quasi dappertutto, arriverà qualche nuvola nella parte ovest della Liguria, e in Friuli Venezia Giulia. Nella notte le nuvole si diffonderanno su tutto il Norditalia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.