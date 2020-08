I dati di oggi, sabato 8 agosto, sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 347 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 250.103. I morti totali registrati sono 35.203, 13 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate per la COVID-19 nei reparti di terapia intensiva sono 43 (una in più di ieri) e quelle in altri reparti sono 771 (8 in meno di ieri). Le persone testate nelle ultime 24 ore sono state 26.631 per un totale dall’inizio dell’epidemia di 4.273.957 casi e 7.212.207 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi oggi è stato registrato in Lombardia: 76. Seguono Veneto (63), Emilia-Romagna (44), Piemonte (31) e Sicilia (28). Solo in Sardegna e in Molise oggi non sono stati registrati nuovi casi di contagio. Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Teramo (29), Mantova (20), Treviso (18), Venezia (18), Roma (15), Padova (11)