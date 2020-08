Le previsioni meteo per domani, sabato 8 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani, sabato 8 agosto, dicono che sarà un’altra bella giornata al Nord e al Centro e di brutto tempo al Sud.

La mattina il cielo sarà nuvoloso in Trentino-Alto Adige, sulla costa marchigiana e in tutte le regioni del Sud a eccezione della Sicilia, dove pioverà solo in provincia di Messina. Ci saranno piogge mattutine anche nel Gargano. Nel pomeriggio il tempo resterà bello al Nord e nel Centro, con l’eccezione del Lazio meridionale dove arriveranno le nuvole, ma peggiorerà decisamente al Sud: ci saranno piogge e temporali nell’entroterra abruzzese, in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e lungo tutta la costa settentrionale della Sicilia. Sulla costa abruzzese invece tornerà il sole.

In serata e durante la notte pioverà solo nelle province calabresi di Catanzaro e Crotone e in quella siciliana di Messina. Le temperature massime diminuiranno sulla Sicilia centrorientale, saranno stazionarie sui rilievi laziali, in Abruzzo, Molise e Calabria e aumenteranno nel resto del paese, in particolare Puglia e Basilicata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.