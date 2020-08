I dati di oggi, giovedì 6 agosto, sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 402 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 249.204. I morti totali registrati sono 35.187, 6 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate per la COVID-19 nei reparti di terapia intensiva sono 42 (uno in più di ieri) e quelle in altri reparti sono 762 (2 in meno di ieri). Le persone testate nelle ultime 24 ore sono state 32.178 per un totale dall’inizio dell’epidemia di 4.216.934 casi e 7.099.713 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi oggi è stato registrato in Lombardia: 118. Seguono Emilia-Romagna (58), Veneto (58) e Sicilia (30). Le uniche regione in cui oggi non sono stati registrati casi di contagio sono Molise e Basilicata. Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Bergamo (22), Mantova (22), Venezia (18), Milano (16), Catania (16), Bologna (13), Verona (13), Padova (13), Roma (13) e Chieti (13).

Questi, comunque, sono come sempre numeri da prendere con cautela.

