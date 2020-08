Le previsioni meteo per domani, giovedì 6 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà una giornata nuvolosa o di pioggia nella maggior parte del paese, al Nord e al Centro a partire dal pomeriggio mentre al Sud fin dalla mattina.

La mattina il cielo sarà nuvoloso nel Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Emilia-Romagna centrale, Toscana settentrionale, Marche e in tutte le regioni del Sud tranne la Sicilia occidentale. Ci saranno piogge e temporali sulla costa molisana, in Puglia, Basilicata, nella provincia campana di Avellino, nella Calabria meridionale e nella Sicilia orientale. Nel pomeriggio il cielo diventerà nuvoloso anche nella Lombardia occidentale, in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio continentale. Le piogge e temporali si estenderanno alle Marche, all’Abruzzo e a tutta la Calabria.

In serata diminuiranno la maggior parte delle piogge e durante la notte dovrebbe piovere solo in Basilicata. Le temperature massime aumenteranno nelle regioni centrosettentrionali, in Molise e in Campania e diminuiranno sul resto delle regioni meridionali, restando però stazionare in Sicilia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.