I dati di oggi, mercoledì 5 agosto, sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 384 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 248.803. I morti totali registrati sono 35.181, 10 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate per la COVID-19 nei reparti di terapia intensiva sono 41 (come ieri) e quelle in altri reparti sono 764 (3 in più di ieri). Le persone testate nelle ultime 24 ore sono state 29.739 per un totale dall’inizio dell’epidemia di 4.184.765 casi e 7.041.040 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi oggi è stato registrato in Lombardia: 138. Seguono Emilia-Romagna (47), Veneto (41) e Puglia (23). L’unica regione in cui oggi non sono stati registrati casi di contagio e la Valle d’Aosta.

Questi, comunque, sono numeri da prendere con cautela.

