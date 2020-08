I dati di oggi, lunedì 3 agosto, sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 159 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 248.229. I morti totali registrati sono 35.166, 12 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate per la COVID-19 nei reparti di terapia intensiva sono 41 (1 in meno di ieri) e quelle in altri reparti sono 734 (26 in più di ieri). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 24.036, per un totale di 6.940.801 tamponi effettuati e 4.131.535 casi testati.

Il maggior numero di contagi oggi è stato in Emilia-Romagna: 34. Seguono Lombardia (25), Veneto (22), Lazio (15) e Piemonte (13). Le uniche regioni in cui oggi non sono stati registrati casi di contagio sono Friuli Venezia Giulia, Marche, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

Questi, comunque, sono numeri da prendere con cautela.