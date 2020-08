La classifica finale della Serie A 2019/2020

L'Inter ha chiuso seconda, l'Atalanta è di nuovo terza, il Lecce è retrocesso in Serie B

La 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 si è giocata tra sabato 1 e domenica 2 agosto. È iniziata sabato sera alle 18 con il pareggio tra Brescia e Sampdoria ed è proseguita alle 20.45 con le partite che hanno definito le posizioni di alta classifica. Gli ultimi cinque incontri della giornata — che riguardavano le squadre da metà classifica in giù — si sono disputati domenica sera: fra questi è stata decisa la retrocessione in Serie B del Lecce, battuto in casa dal Parma, e di conseguenza la salvezza del Genoa.

Sabato 1

18.00

Brescia-Sampdoria 1-1 [sintesi]

41° Leris, 49° Torregrossa

20.45

Atalanta-Inter 0-2 [sintesi]

1° D’Ambrosio, 20° Young

Juventus-Roma 1-3 [sintesi]

5° Higuain, 23° Kalinic, 44° Perotti, 52° Perotti

Milan-Cagliari 3-0 [sintesi]

11° Klavan (aut), 55° Ibrahimovic, 57° Castillejo

Napoli-Lazio 3-1 [sintesi]

9° Ruiz, 22° Immobile, 54° Insigne, 93° Politano

Domenica 2

18.00

Spal-Fiorentina 1-3 [sintesi]

30° Duncan, 39° D’Alessandro, 89° Kouame, 94° Pulgar

20.45

Bologna-Torino 1-1 [sintesi]

18° Svanberg, 66° Zaza

Genoa-Verona 3-0 [sintesi]

13° Sanabria, 25° Sanabria, 44° Romero

Lecce-Parma 3-4 [sintesi]

11° Lucioni, 24° Caprari, 40° Barak, 45° Meccariello, 52° Cornelius, 66° Inglese, 68° Lapadula

Sassuolo-Udinese 0-1 [sintesi]

53° Okaka

La classifica finale della Serie A 2019/2020:

Juventus 83 Inter 82 Atalanta 78 Lazio 78 Roma 70 Milan 66 Napoli 62 Sassuolo 51 Verona 49 Fiorentina 49 Parma 49 Bologna 47 Udinese 45 Cagliari 45 Sampdoria 42 Torino 40 Genoa 39 Lecce 35 ↓ Brescia 25 ↓ Spal 20 ↓

↓ retrocessa in Serie B

