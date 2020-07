Le previsioni meteo per domani, sabato 1 agosto

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per sabato dicono che sarà una bella giornata in tutto il paese con alcuni casi di nuvole e pioggia, soprattutto in corrispondenza dei rilievi alpini e appenninici. La mattina il cielo sarà nuvoloso nella Lombardia sudorientale, in Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, nell’Emilia-Romagna continentale, nella Sardegna settentrionale, Calabria settentrionale e nel Gargano.

Nel pomeriggio arriverà il sole in tutte le regioni del Nord a eccezione di quelle alpine, dove resteranno nuvole e piogge leggere. Anche in corrispondenza degli Appennini, soprattutto quelli del Lazio, ci saranno nuvole. Nel Gargano tornerà il sole ma il cielo diventerà nuvoloso nella parte centrale della Puglia. Piogge notturne nelle province di Bergamo e di Trento, invece.

Le temperature massime aumenteranno leggermente in corrispondenza dei rilievi alpini, lungo le coste ioniche delle regioni del sud e nelle aree meridionale di Sicilia e Sardegna. Diminuiranno invece nelle zone appenniniche centromeridionali, nel basso Lazio, nel Cilento e nelle rimanenti zone di Puglia e Basilicata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.