Il Senato vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini

È accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per il caso della nave Open Arms: saranno decisivi i voti dei senatori di Italia Viva

Il Senato voterà giovedì sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. I senatori dovranno decidere se Salvini debba essere processato o meno per i reati di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio, per aver impedito alla nave della ONG spagnola Open Arms di attraccare a Lampedusa nell’agosto del 2019, quando era ministro dell’Interno.

Un primo voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini c’era già stato, lo scorso 26 maggio, quando la Giunta per le immunità del Senato aveva respinto la richiesta del tribunale dei ministri di Palermo. Allora, la relazione del presidente della Giunta Maurizio Gasparri, contraria al processo, aveva ottenuto 13 voti favorevoli e 7 voti contrari e il risultato era diventato scontato dopo che Italia Viva aveva annunciato che non avrebbe partecipato al voto e dopo che il senatore Michele Giarrusso, espulso dal Movimento 5 Stelle e ora nel Gruppo Misto, aveva dichiarato il suo parere favorevole alla relazione di Gasparri. In quell’occasione, anche la senatrice del M5S Alessandra Riccardi aveva votato contro l’autorizzazione a procedere in dissenso rispetto alle indicazioni del suo gruppo parlamentare.

Il voto della Giunta non era però definitivo e oggi l’aula del Senato dovrà confermare quella decisione e decidere se Salvini debba essere processato o meno: è stabilito così dalla legge, che prevede maggiori tutele per i ministri accusati di reati collegati all’esercizio delle loro funzioni. A bordo della Open Arms, quando le fu impedito di attraccare in Italia nell’agosto 2019, c’erano 151 migranti, a cui fu impedito di sbarcare per 19 giorni anche dopo che il TAR del Lazio aveva sospeso il divieto stabilito da Salvini.

Buongiorno dal #Senato, che oggi vota su un nuovo processo a mio carico riguardo il caso #OpenArms.

È agli atti, ho fatto il mio dovere, ho la coscienza a posto: sempre avanti a testa alta e grazie per tutti i vostri messaggi di sostegno, Amici. pic.twitter.com/9bd6AS4F27 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 30, 2020

Prima del voto di giovedì, il senatore Gasparri, presidente della Giunta, esporrà la relazione già approvata in commissione. Per respingere la richiesta del tribunale di Palermo, la relazione di Gasparri dovrà ottenere almeno 160 voti, la maggioranza assoluta. Voteranno contro il processo i 63 senatori della Lega, i 56 di Forza Italia e i 17 di Fratelli d’Italia, per un totale di 136 voti. M5S (95), PD (35) e LeU (5) hanno invece annunciato che voteranno a favore dell’autorizzazione a procedere.

Sarà quindi decisivo il voto di Italia Viva, che può contare su 18 senatori. Nella mattinata di giovedì il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, parlando alla trasmissione Agorà Estate su RaiTre, ha ribadito un concetto che aveva spinto il suo partito ad astenersi dal voto in Giunta: «Dalle carte abbiamo visto e approfondito che c’è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell’intero governo. Io non credo che allora il comportamento esclusivamente sbagliato fosse soltanto quello di Salvini. Allora quel comportamento sbagliato era di un governo». L’ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, però, intervenendo in Senato ha detto che il suo partito voterà a favore dell’autorizzazione a procedere perché «Salvini non agì per interesse pubblico».