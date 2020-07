Due esponenti della Lega sono stati confermati alla presidenza delle commissioni Agricoltura e Giustizia, a causa di divisioni nella maggioranza

Mercoledì 29 luglio due esponenti della Lega sono stati confermati alla presidenza delle commissioni Agricoltura e Giustizia del Senato a causa di divisioni nella maggioranza. Dopo che sia la Camera sia il Senato avevano approvato lo scostamento di bilancio previsto per finanziare le misure di sostegno all’economia – per la crisi conseguente all’emergenza coronavirus (con l’astensione dell’opposizione di centrodestra) – in due casi su quattordici la maggioranza di governo non è riuscita a sostituire alle presidenze delle Commissioni parlamentari permanenti del Senato propri esponenti a quelli eletti nei primi mesi della legislatura dalla maggioranza sostenuta da Lega e M5S.

Alla presidenza della commissione Agricoltura del Senato è stato confermato il leghista Gianpaolo Vallardi, anche se gli accordi interni ai partiti di governo prevedevano che andasse a Pietro Lorefice del M5S. Vallardi ha confermato la presidenza con 12 voti, mentre Lorefice ne ha ottenuti 10 e c’è stata una scheda bianca. Alla Commissione Giustizia invece, sempre del Senato, l’ex presidente dell’aula Piero Grasso di LeU, nonostante l’accordo nella maggioranza sembrava fosse stato trovato, è stato sconfitto dal presidente uscente della Lega Andrea Ostellari che quindi continuerà a guidare la Commissione. A Grasso sarebbero mancati i voti di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che avrebbero contestato gli accordi fra i capigruppo della maggioranza per la presidenza delle Commissioni.