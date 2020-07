Le previsioni meteo per domani, mercoledì 29 luglio

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà una giornata nuvolosa in molte regioni del Nord e calda e soleggiata nel resto del paese. La mattina ci saranno nuvole in Liguria, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna orientale, Veneto e Trentino-Alto Adige. Nel pomeriggio il tempo migliorerà in Liguria ed Emilia-Romagna, ma peggiorerà leggermente nelle altre regioni del Nord, con pioggia nelle zone delle Alpi. Ci saranno temporali serali in Trentino-Alto Adige e temporali notturni agli estremi settentrionali di Piemonte e Lombardia.

Le temperature massime aumenteranno in Piemonte, Sardegna settentrionale, Romagna costiera e nelle regioni del Centro e del Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.