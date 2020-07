Le previsioni meteo per domani, martedì 28 luglio

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata calda e soleggiata nella maggior parte del paese. Farà eccezione qualche annuvolamento pomeridiano in Valle d’Aosta – dove ci sarà anche pioggia – e in Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e nella zona appenninica tosco-emiliana. Durante la notte pioverà nel Trentino-Alto Adige.

– Leggi anche: Le movimentate elezioni in Puglia

Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo anche i 38° C, sulla Pianura Padana orientale, nelle regioni interne della Sardegna e in quelle centromeridionali.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.