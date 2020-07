Le previsioni meteo per domani, lunedì 27 luglio

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

La giornata di domani comincerà con un po’ di nuvole in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel resto della penisola invece il cielo sarà sereno già dal mattino. Nel pomeriggio il tempo migliorerà in quasi tutte le aree in cui c’erano nuvole al mattino: resterà poco nuvoloso nella parte occidentale e meridionale del Piemonte, e nel nord della Toscana. In serata ci sarà qualche nuvola in Piemonte, nel nord del Veneto e al confine tra il Molise e la Puglia, ma non pioverà da nessuna parte, nella notte il cielo sarà sereno dappertutto.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.