Partite e risultati della 36ª giornata di Serie A

Dopo il pareggio fra Milan e Atalanta, oggi si giocano tre anticipi: Brescia-Parma (17.15), Genoa-Inter (19.30) e Napoli-Sassuolo (21.45)

La 36ª giornata di Serie A è iniziata venerdì sera con il pareggio nell’anticipo tra Milan e Atalanta. È la terzultima giornata di campionato e prosegue oggi con altri tre anticipi: Brescia-Parma, Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo. La Juventus, prima in classifica con sei punti in più dell’Atalanta e sette dell’Inter, può vincere matematicamente lo Scudetto in caso di vittoria domenica sera contro la Sampdoria. Se però, dopo l’Atalanta, anche l’Inter dovesse pareggiare, alla Juventus potrebbe bastare anche un pareggio.

Venerdì 24

21.45

Milan-Atalanta 1-1 [sintesi]

14° Calhanoglu, 34° Zapata

Sabato 25

17.15

Brescia-Parma 1-2

59° Darmian, 62° Dessena, 81° Kulusevski

19.30

Genoa-Inter 0-3

34° Lukaku, 83° Sanchez, 93° Lukaku

21.45

Napoli-Sassuolo [Dazn]

Domenica 26

17.15

Bologna-Lecce [Dazn]

19.30

Cagliari-Udinese [Dazn]

Roma-Fiorentina [Sky]

Spal-Torino [Sky]

Verona-Lazio [Sky]

21.45

Juventus-Sampdoria [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 80 Inter 76* Atalanta 75* Lazio 72 Roma 61 Milan 60* Napoli 56 Sassuolo 48 Verona 46 Parma 46* Fiorentina 43 Bologna 43 Cagliari 42 Sampdoria 41 Udinese 39 Torino 38 Genoa 36* Lecce 32 Brescia 24 ↓ Spal 19 ↓

* una partita in più

↓ retrocessa in Serie B

