Milan-Atalanta in diretta TV e in streaming

È la prima partita della 36ª giornata di Serie A e anche una delle più attese: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21.45

Milan-Atalanta è la prima partita della 36ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta da Sky. È uno degli incontri più attesi del terzultimo turno di campionato. Si affrontano infatti le squadre più in forma della Serie A. Il Milan è sesto con 59 punti e viene da tre vittorie consecutive; l’Atalanta è seconda con un punto in più dell’Inter e sei dalla Juventus prima in classifica. All’andata l’Atalanta vinse 5-0 in casa, infliggendo al Milan una delle sconfitte più larghe della sua storia recente.

Dove vedere Milan-Atalanta

Milan-Atalanta verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata.

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.