Le previsioni meteo per domani, sabato 25 luglio

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani, sabato 25 luglio, dicono che sarà prevalentemente una bella giornata nel paese, a eccezione di qualche pioggia e temporale in Molise, Abruzzo e Puglia settentrionale.

Di mattina ci sarà il sole in tutte le regioni del Nord e del Centro tranne il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria occidentale e la provincia di Roma, dove il cielo sarà nuvoloso. Nel pomeriggio il cielo diventerà più nuvoloso in molte zone del Nord e del Centro e ci saranno piogge leggere nella provincia piemontese di Torino, nel Friuli settentrionale e nelle zone dell’Appennino tosco-emiliano.

Nel Sud invece fin dalla mattina ci saranno nuvole in Abruzzo, Molise, Puglia e nei rilievi appenninici della Campania e della Basilicata, con piogge e temporali soprattutto in Molise che aumenteranno di intensità nel pomeriggio per diminuire in serata. Nel resto delle regioni del Sud ci sarà prevalentemente il sole.

Le temperature massime torneranno ad aumentare (dopo l’intensa diminuzione di oggi) nel Nord e nel Centro, soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche centrosettentrionali ed Umbria. Diminuiranno leggermente nelle restanti regioni adriatiche, in Basilicata, Campania, Calabria e in Sicilia.

– Leggi anche: Negli Stati Uniti si litiga sul voto per posta

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.