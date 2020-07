Le previsioni meteo per domani, venerdì 24 luglio

Dove pioverà (domani in molti posti) e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani, venerdì 24 luglio, dicono che farà butto tempo nel Nord fin dal mattino e nel Centro del paese a partire dal pomeriggio, mentre nelle isole e nel Sud farà bel tempo con annuvolamenti occasionali.

La mattina il cielo sarà nuvoloso in tutto il Nord e in Toscana, Molise, Campania e Puglia settentrionale. Ci saranno piogge forti che continueranno anche nel pomeriggio in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli, Emilia occidentale e nella provincia di Isernia, in Molise, e precipitazioni più leggere in Veneto e in Liguria.

Nel pomeriggio il brutto tempo con pioggia e temporali si estenderà a tutto il Nord e arriverà anche in Toscana e nelle Marche. In Abruzzo ci saranno nuvole e piogge occasionali nella parte meridionale, mentre nelle altre regioni del Sud e nelle isole resterà il sole.

In serata e durante la notte le piogge e i temporali smetteranno nella maggior parte del paese. Le temperature massime diminuiranno al Nord e nel Centro e aumenteranno leggermente nelle Marche, in Calabria e in Sicilia, mentre non ci saranno variazioni nel resto del paese.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.