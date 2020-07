Le previsioni meteo per domani, giovedì 23 luglio

Dove pioverà e dove no, che è poi quello che interessa quasi a tutti

Le previsioni meteo per domani, giovedì 23 luglio, dicono che farà brutto tempo soltanto nella maggior parte del Nord, con sensibili peggioramenti nel pomeriggio e durante la notte, e bel tempo nel resto del paese. La mattina pioverà molto in Veneto e in Trentino Alto-Adige, nella provincia lombarda di Mantova e nell’Emilia-Romagna orientale. In tutte le altre regioni del Nord a eccezione della Liguria la mattina sarà nuvolosa.

Nel pomeriggio il tempo peggiorerà in Friuli-Venezia Giulia, in Liguria e nella Toscana settentrionale. Ci saranno deboli piogge pomeridiane anche nell’entroterra marchigiano, e in Sardegna il cielo diventerà nuvoloso.

In serata il tempo migliorerà in quasi tutto il Nord, ma di notte ci sarà un deciso peggioramento: ci saranno temporali in Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e Trentino Alto-Adige. Le temperature massime diminuiranno nella Pianura padano-veneta e aumenteranno sulle coste abruzzesi e molisane, in Puglia, Basilicata e nelle isole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.