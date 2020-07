Dove vedere Milan-Bologna in TV stasera

È l'anticipo serale della 34ª giornata di Serie A, si gioca a San Siro: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta su Dazn dalle 21.45

Milan-Bologna è l’anticipo serale della 34ª giornata di Serie A. Si gioca alle 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Il Milan è una delle squadre più in forma di questa ripresa della stagione. È sesto in classifica a pari merito con il Napoli e viene da una vittoria per 3-1 contro il Parma. Deve mantenere la posizione in queste ultime cinque giornata di campionato per qualificarsi alla prossima UEFA Europa League. Il Bologna invece continua nel suo andamento altalenante e attualmente è decimo in classifica senza molto da chiedere al campionato: la salvezza è ormai raggiunta mentre le coppe europee sono troppo distanti.

Dove vedere Milan-Bologna

Milan-Bologna verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Bologna (4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Soriano, Poli, Dominguez; Orsolini, Santander, Sansone

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.