Le previsioni meteo per domani, venerdì 17 luglio

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà un’altra giornata nuvolosa e a partire dal pomeriggio piovosa in quasi tutto il paese.

La mattina pioverà in Trentino, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna orientale, il pomeriggio ci saranno pioggia e temporali anche sulle aree alpine e appenniniche, in Liguria, sulle regioni adriatiche, in Toscana, nel Lazio meridionale, in Molise, nella Puglia settentrionale e nella Sicilia tirrenica. In Sardegna il cielo sarà nuvoloso ma prevalentemente senza pioggia tutto il giorno.

Le temperature massime scenderanno molto in Emilia-Romagna e Marche, moderatamente in Toscana, Umbria, Abruzzo, nel Lazio meridionale, in Molise e nella Sicilia meridionale, aumenteranno leggermente nelle zone alpine, in Sardegna, in Puglia e nella Sicilia orientale.

– Leggi anche: È sicuro viaggiare in aereo?

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.