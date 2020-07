Quando iniziano i saldi estivi 2020

L'inizio degli sconti è stato posticipato a causa della pandemia da coronavirus: nella gran parte delle regioni partiranno il primo agosto

Le date di inizio dei saldi estivi del 2020 sono state posticipate all’inizio di agosto: di solito i saldi partono i primi giorni di luglio, ma a causa della pandemia da coronavirus la Conferenza delle Regioni ha deciso di posticiparli. In ogni caso, le regioni possono scegliere in autonomia, e la Sicilia e la Calabria hanno entrambe deciso di fare iniziare i saldi il primo luglio. La durata dei saldi sarà al massimo di sessanta giorni: nella gran parte delle regioni finiranno quindi il 29 settembre.

Le date di inizio dei saldi, regione per regione:

Abruzzo: 1 agosto

Basilicata: 1 agosto

Calabria: 1 luglio

Campania: 1 agosto, anche se lunedì è stata approvata una mozione dal consiglio regionale per far iniziare i saldi già da questa settimana

Emilia-Romagna: 1 agosto

Friuli Venezia Giulia: 1 agosto

Lazio: 1 agosto, ma la regione ha permesso vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono la data di inizio dei saldi

Liguria: 1 agosto – 14 settembre

Lombardia: 1 agosto

Marche: 1 agosto, ma la regione ha permesso vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono la data di inizio dei saldi

Molise: 1 agosto

Piemonte: 1 agosto – 26 settembre

Puglia: 1 agosto – 15 settembre

Sardegna: 1 agosto

Sicilia: 1 luglio

Trentino-Alto Adige: nella gran parte dei comuni ci saranno saldi tra il 1 agosto e il 29 agosto, mentre nei comuni turistici inizieranno il 15 agosto e finiranno il 12 settembre: trovate più informazioni qui.

Toscana: 1 agosto – 30 agosto, ma la regione ha permesso vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono la data di inizio dei saldi

Umbria: 1 agosto

Valle d’Aosta: 1 agosto

Veneto: 1 agosto

Le cose da sapere sui saldi

Per poter fare i saldi i negozi devono rispettare alcune regole. Per esempio il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Inoltre le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse.

Anche i clienti devono rispettare alcune regole, quando entrano nei negozi: è obbligatorio indossare la mascherina, rispettare il distanziamento fisico e igenizzarsi le mani all’ingresso (la maggior parte dei negozi mette a disposizione un dispenser per farlo).

