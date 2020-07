C’è stato un terremoto di magnitudo 3.7 in Friuli

Poco dopo le 14 del 13 luglio è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.7 in Friuli, con epicentro a 7 km dal comune Forni di Sotto, nella ex provincia di Udine. Al momento non ci sono notizie di danni a persone o edifici.