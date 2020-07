Le previsioni meteo per domani, lunedì 6 luglio

Dove pioverà e dove no, che è quello che ci interessa di più

Le previsioni per domani sono simili a quelle per i giorni scorsi: fa bello praticamente ovunque, con qualche eccezione. Al Nord potrebbe fare brutto nelle zone montane, con i classici temporali estivi sul Friuli e il Veneto settentrionale. Al Sud è previsto brutto tempo soprattutto in Basilicata, ma verso la fine della giornata dovrebbe migliorare. Il mare di Sardegna è dato molto mosso, come capita in questo periodo.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.