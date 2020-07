Meteo: le previsioni per domani, sabato 4 luglio

Dove pioverà e dove no, che è quello che ci interessa di più

Le previsioni meteo per sabato 4 luglio dicono che sarà una giornata parzialmente soleggiata al Nord e piovosa nel Centro e Sud Italia. La mattina sarà molto nuvolosa al Nord con qualche precipitazione nel basso Piemonte, ma nel pomeriggio ci sarà il sole e aumenteranno le temperature; pioverà soprattutto nel Lazio e lungo la costa adriatica dell’Abruzzo, del Molise e delle Marche. Nel pomeriggio la pioggia diminuirà nelle Marche e arriverà anche in Puglia, con temporali forti nella zona di Foggia, in Basilicata e a Palermo. In serata e durante la notte la pioggia diminuirà più o meno ovunque tranne in Basilicata e in Calabria.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.