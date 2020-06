Inter-Sassuolo in TV e in streaming

L'Inter deve riportarsi a sei punti dalla Juventus, il Sassuolo deve allontanarsi dalla retrocessione: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 19.30

Inter-Sassuolo è la prima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Inter e Sassuolo ritornano in campo cinque giorni dopo i recuperi della 25ª giornata di campionato. L’Inter riparte dalla vittoria contro la Sampdoria per tornare a sei punti dalla Juventus prima in classifica, in attesa del risultato della Lazio, terza e impegnata alle 21.45 contro l’Atalanta. Il Sassuolo invece è stato battuto nettamente 4-1 proprio dall’Atalanta. Si trova ancora a metà classifica ma a soli sette punti dalla zona retrocessione, dalla quale deve quindi allontanarsi al più presto per evitare rischi.

L’Inter arriva alla partita di stasera con diversi infortunati e alcuni dubbi. A centrocampo mancano Marcelo Brozovic e Stefano Sensi mentre in difesa Andrea Ranocchia potrebbe rimpiazzare Stefan de Vrij, non nelle migliori condizioni dopo la partita giocata contro la Sampdoria. Al Sassuolo invece mancherà soltanto il difensore titolare Marlon, squalificato.

Dove vedere Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Martinez

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.