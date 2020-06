Le previsioni meteo per domani, mercoledì 24 giugno

Dove pioverà e dove non pioverà: le cose che ci interessano di più in questo periodo

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, nella giornata di domani, mercoledì 24 giugno, continuerà il bel tempo da Nord a Sud, ad eccezione di piogge e temporali sull’Appennino Tosco Emiliano, il pomeriggio, e rovesci la sera tra Piemonte e Liguria e sull’arco alpino lombardo. Le temperature massime sono date in lieve diminuzione in Pianura Padana e lungo le coste di Toscana e Lazio, in aumento invece in Sardegna, Marche, Umbria e nelle regioni ioniche; stazionarie nel resto del paese.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.