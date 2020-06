Massimo Galli e la gestione del coronavirus totalmente affidata ai cittadini

Su Repubblica di oggi c’è un’intervista al virologo Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che durante la crisi è stato sia uno degli esperti più ascoltati che uno dei critici più duri del sistema sanitario italiano, in cui ogni regione è libera di fare per sé e troppo concentrata su ospedali e poli di eccellenza ma poco presente sul territorio.

Sull’uso delle mascherine, per esempio, Galli ha detto a Repubblica:

«Mi sembra che finora l’utilizzo delle mascherine sia stato abbastanza casuale, non rispettato in maniera costante da parte di tutti. Sospenderne adesso l’uso è prematuro, è un segnale sbagliato, si mette il carro davanti ai buoi: il virus è ancora tra noi».

Rispondendo poi a una domanda sul tracciamento e se si stia ora sottovalutando la situazione, Galli ha detto:

«Io lo dico da tempo: avrei preferito più test e meno plexiglass, più test e meno mascherine. Il peso della prevenzione è tutto sulle spalle dei cittadini. Si potrebbe fare a meno della mascherina se fosse garantito il tracciamento. Invece: a che punto siamo nel ripristino della medicina territoriale? Chi lavora al coordinamento dei medici di base? Sono questioni fondamentali per affrontare un malaugurato ritorno dell’epidemia».

Infine, Galli ha detto:

«Non possiamo escludere una nuova ondata dall’autunno, e questo mi pare in contraddizione con la scelta della Lombardia di togliere l’obbligo all’uso della mascherina. Mi auguro che il virus sparisca, come è successo per la Sars, ma faccio fatica a crederlo».