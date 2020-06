Le previsioni meteo per domani, martedì 23 giugno

Dove pioverà e dove non pioverà: le cose che ci interessano di più in questo periodo

Domani ci sarà bel tempo e sole quasi ovunque, in particolare nelle regioni del Nord Italia, in quelle centrali e in Sardegna. Faranno eccezione la Campania meridionale, la Basilicata e la Calabria, dove il cielo sarà più nuvoloso e potrebbe verificarsi qualche rovescio o temporale sparso. Le previsioni dicono anche che le temperature saranno in molte regioni un po’ più alte, come prevedibile ora che è iniziata l’estate.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.