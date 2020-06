Le previsioni meteo per domani, domenica 21 giugno

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa di più

Domani farà bello ma non bellissimo in varie parti d’Italia: al Nord pioverà soprattutto in montagna – niente gita, purtroppo – mentre al Centro sono previste nuvole e piogge in Toscana e Umbria e nelle regioni adriatiche. Al Sud andrà meglio: le piogge saranno più deboli, mentre in Sicilia dovrebbe fare bello praticamente tutto il giorno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.