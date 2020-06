Matthew Williams è il nuovo direttore artistico di Givenchy

Lo stilista statunitense Matthew Williams è stato nominato nuovo direttore artistico dell’azienda di moda francese Givenchy. Williams, che ha 34 anni, prende il posto di Claire Waight Keller, che era stata direttrice artistica dell’azienda dal 2017. Williams è noto nel mondo della moda per aver fondato insieme a Luca Benini il marchio di streetwear Slam Jam, e per aver collaborato come designer con aziende Nike, Dior, Moncler e Stüssy. Williams è il secondo direttore artistico del gruppo LVMH – che possiede Givenchy – a provenire dallo streetwear: prima di lui nel 2018 Louis Vuitton aveva scelto come suo direttore artistico Virgil Abloh, fondatore del marchio Off-White.

