Le previsioni meteo per domani, lunedì 15 giugno

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa quasi a tutti

Domattina il tempo sarà univocamente bello o poco nuvoloso dal Lazio in giù e sulla Sardegna. Più a nord invece ci sarà una netta divisione tra est e ovest: bello o poco nuvoloso a ovest (Liguria, Piemonte, Toscana e parte ovest dell’Emilia-Romagna), decisamente nuvoloso a est, con qualche pioggia sulla riviera romagnola e sul nord della costa marchigiana. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà sugli Appennini, con piogge in Toscana e in Molise, e temporali in Umbra e nelle Marche. Di sera pioverà sulla costa veneta e sul Friuli Venezia Giulia. La notte sarà nuvolosa e piovosa un po’ dappertutto, escluse le regioni del sud e le isole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.