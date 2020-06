Le previsioni meteo per domani, domenica 14 giugno

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa quasi a tutti

Le previsioni del tempo per domenica 14 giugno dico che non avrà problemi di pioggia chi si troverà da Firenze in giù, mentre sul Nord Italia sono previste nuvole, piogge e temporali. Specialmente su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.