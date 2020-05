Le previsioni meteo per domani, mercoledì 27 maggio

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa più di prima

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà una bella giornata, con qualche eccezione: di mattina è prevista pioggia in Molise e Basilicata, e sarà nuvoloso al Nord-Ovest; di pomeriggio sarà soleggiato ovunque tranne che in Basilicata, dove continuerà a piovere, e in Salento. Di sera ci saranno ulteriori schiarite e rimarrà sereno fino alle ultime ore della gionata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.