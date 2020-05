Le previsioni per lunedì 25 maggio

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa più di prima

Domani in Italia sarà una di quelle giornate così-così, per il tempo. Al Nord, in particolare sulle aree alpine e prealpine, ci saranno infatti nuvole mattutine e possibili piogge, con una situazione che dovrebbe migliorare verso il pomeriggio, quando i cieli saranno tra il sereno e il poco nuvoloso. Al Centro andrà meglio, con un generale bel tempo su quasi ogni regione. In Sardegna ci saranno nuvole, soprattutto al mattino e soprattutto nell’entroterra, e anche al Sud ci si aspettano annuvolamenti e possibili rovesci su Basilicata e Calabria.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.