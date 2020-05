Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 20 maggio

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa di più di prima

Anche se siamo nella settimana in cui si può uscire con più libertà, il meteo continua a non essere dei migliori: mercoledì pioverà in Emilia-Romagna, sulla costa adriatica marchigiana, in provincia di Rieti e in Sardegna. Nel pomeriggio il brutto tempo si sposterà in tutto il Sud e il Centro-Sud, mentre nelle altre regioni sarà variabile, con bel tempo al Nord-Ovest. Di sera e di notte la situazione rimarrà più o meno stazionaria, con pioggia soprattutto in Calabria, Basilicata e Molise.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.