Meteo: le previsioni per domani, martedì 19 maggio

Dove pioverà e dove no, ora che ci interessa di più di prima

Anche se siamo nella settimana in cui si può uscire con più libertà, il meteo non ci mette nella condizione migliore per farlo: martedì pioverà in tutto il Centro-Nord e in Friuli Venezia Giulia, poi nel pomeriggio peggiorerà anche in Piemonte, Lombardia e Sardegna. Di sera dovrebbe piovere nel basso Lazio, in Molise e in Basilicata, mentre di notte persisteranno piogge nel Centro-Nord. Confidiamo nel week-end, il primo in cui ci si potrà spostare liberamente all’interno della propria regione.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.