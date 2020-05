Le regole per la riapertura di parrucchieri ed estetisti

Tra le nuove regole per le riaperture delle attività commerciali approvate dal governo – tra cui quelli di bar e ristoranti e degli stabilimenti balneari – quelle che riguardano i negozi di parrucchieri, barbieri ed estetisti sono tra le più rigide, per via dell’irrinunciabile distanza ravvicinata tra i lavoratori e i clienti. Sono comunque generalmente più flessibili di quelle che erano state proposte dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità, e che le regioni avevano giudicato troppo stringenti, ottenendone un ammorbidimento dal governo.

Gestione degli spazi

Gli spazi all’interno dei negozi di estetisti e parrucchieri dovranno essere riorganizzati in modo che tra le singole postazioni di lavoro e tra i clienti ci sia almeno 1 metro di separazione. I clienti potranno rimanere all’interno dei locali solo per il tempo indispensabile per ricevere servizi o trattamenti e a seconda degli spazi dei locali l’ingresso dovrà essere limitato. Le aree di lavoro, quando possibile, potranno essere delimitate da barriere fisiche pensate per evitare il contagio tramite goccioline di saliva (droplets).

Si dovrà consentire l’ingresso solo ai clienti che hanno prenotato e si dovrà conservare l’elenco delle prenotazioni per almeno 14 giorni. Dove presenti, non si potranno usare servizi di sauna, bagno turco e vasche idromassaggio.

Igiene e mascherine

Durante le prestazioni dei servizi, quando è necessario ridurre le distanze con i clienti, parrucchieri ed estetisti devono indossare una mascherina che copra naso e bocca. In particolare per i servizi di estetica, i lavoratori dovranno indossare una mascherina FFP2 senza valvola e in aggiunta una visiera protettiva e camici o grembiuli monouso. Si dovranno inoltre usare guanti diversi nel servizio rispetto a quelli usati nello svolgimento di altre mansioni.

Come nei ristoranti e nei lidi, in diversi punti dei negozi dovranno essere messi a disposizione di clienti e lavoratori soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani, e i lavoratori dovranno ricevere raccomandazioni di usarle spesso: almeno prima e dopo ogni prestazione. Non potranno essere messe a disposizione dei clienti delle riviste, come capita di solito da parrucchieri ed estetisti, per evitare che diverse persone le tocchino.

Le superfici di lavoro e le postazioni dovranno essere pulite e disinfettate prima dell’arrivo di un nuovo cliente e anche le attrezzature e gli strumenti di lavoro dovranno essere disinfettati dopo ogni utilizzo. Ovviamente anche i servizi igienici dovranno essere puliti e disinfettati regolarmente. Bisognerà inoltre favorire un regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni e spegnere la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di condizionamento.

Altro

Sempre come nei ristoranti e nei lidi, nei negozi di parrucchieri ed estetisti dovranno informare i propri clienti delle misure di prevenzione e potranno misurare la temperatura corporea dei clienti, negando l’ingresso a quelli con temperatura uguale o maggiore di 37,5 °C. Attorno alle casse si potranno allestire delle barriere fisiche per proteggere il personale che, in alternativa, dovrà indossare una mascherina e avere a disposizione del gel igienizzante per le mani. In ogni caso bisognerà favorire i pagamenti in forma elettronica, eventualmente in fase di prenotazione.